D. Coarna: E o miza marunta si nu vreau sa cobor la nivelul ala

Diferendele dintre deputatii Dumitru Coarna si Constantin Birca, pana mai ieri colegi in cadrul grupului parlamentar PSD, sunt de notorietate, provocand pusee de imagine partidului sub sigla caruia au obtinut mandatele in decembrie 2020. Primul a lansat chiar si niste acuze la adresa celuilalt care a starnit probabil si furia conducerii centrale a partidului.Intrebat joi daca excluderea sa din PSD ar insemna o "victorie" a lui Birca asupra sa, ... citeste toata stirea