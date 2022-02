D. Coarna: La motiune, am votat pentru demiterea ministrului Virgil Popescu!

Deputatul PSD de Calarasi, Dumitru Coarna a precizat pe contul personal de Facebook ca a votat pentru demiterea ministrului Virgil Popescu, despre care spune ca a scazut in mod deliberat productia la gaze, energie, hidrocarburi, ducand Romania in criza."La motiune am votat pentru demiterea ministrului Virgil Popescu! Nu pot sa accept ca un ministru de factura lui Virgil Popescu, care a scazut in mod deliberat productia la gaze, energie, hidrocarburi, care a dus Romania in criza, sa primeasca ... citeste toata stirea