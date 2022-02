D. Coarna: Practic, pas cu pas ne indreptam spre faliment

Deputatul PSD de Calarasi, Dumitru Coarna a explicat joi ca in momentul de fata preturile pe piata de energie si gaze au luat-o pur si simplu razna, generand profituri uriase inclusiv pentru statul roman iar specula produsa pe aceasta piata a antrenat in mod deliberat diminuarea productiei de energie electrica si de gaze. Efectul, in opinia parlamentarului calarasean, inseamna capacitati de productie din mediul privat care se inchid."Daca prin Ordonanta 114 care a reglementat piata de energie ... citeste toata stirea