D. Coarna: Probabil ca vom actiona si acolo cu o plangere impotriva celor care se fac vinovati

Chiar in urma cu un an, deputatul PSD, Dumitru Coarna semnala faptul ca la Cascioarele, fostul primar liberal, Nicolae Straseschi, s-ar face responsabil de derularea, in timpul mandatului sau, a unor fapte de natura penala. Concret, ar fi permis unei firme administrate de Cristian Iorga, consilier judetean si totodata administratorul public al Municipiului Oltenita, sa nu achite redeventa rezultata din utilizarea a 65 de hectare luciu de apa, prejudiciul fiind estimat la circa 1,3 milioane lei, ... citeste toata stirea