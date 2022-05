Dan Nica: UE trebuie sa acorde urgent statutul de tara candidata Republicii Moldova

Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegatiei PSD din Parlamentul European, solicita acordarea in regim de urgenta a statului de tara candidata la UE pentru Republica Moldova. "In contextul razboiului din Ucraina, UE trebuie sa adopte decizii ferme si corecte fata de tarile din prima linie a rezistentei in fata amenintarii ruse. Nu ne putem permite luxul de a jongla cu proceduri in hatisul birocratic, cand optiunea pro-europeana a Republicii Moldova si Ucrainei are o miza existentiala pentru ... citeste toata stirea