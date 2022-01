De ce e bine sa mananci ridiche neagra. Ce contine leguma care opreste tusea, cum se prepara siropul

Desi acest soi de ridiche nu este foarte popular in bucatarie, este totusi folosit din cele mai vechi timpuri in medicina alternativa. Ridichea neagra este considerata cel mai bun leac impotriva tusei. Mai este cunoscuta si sub numele de ridiche de iarna, deoarece este rezistenta la frig. Dupa cum ii spune si numele, coaja este de culoare neagra (iar miezul alb). Din pacate nu este agreata de foarta multa lume pentru ca are gust iute. Totusi, de multe ori cand un fruct sau o leguma nu este prea ... citeste toata stirea