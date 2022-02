De ce e bine sa mancam linte. Cine trebuie sa evite alimentul care combate anemia. Cum se prepara corect

Saraca in calorii, lintea este una dintre cele mai sanatoase surse de proteine, fiind bogata in fibre, dar si in antioxidanti. Desi furnizeaza numeroase beneficii sanatatii fizice si psihice, leguma este intezisa persoanelor care sufera de boli ale rinichilor. De asemenea, lintea nu se va consuma de cei bolnavi de guta sau artrita pentru ca are acid uric in componenta. Prin consumul de linte putem combate anemia si putem trece cu bine peste momentele de oboseala si stres.Datorita timpului de ... citeste toata stirea