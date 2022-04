De ce nu se mai sarbatoreste Sfantul Gheorghe pe 23 aprilie in acest an. Cand are loc praznuirea

In acest an, slujba de Sfantul Gheorghe a fost mutata luni, 25 aprilie, a doua zi de Paste. Asta pentru ca pe 23 aprilie este ultima zi din Postul Pastelui si este zi aliturgica, iar pe 24 aprilie este Invierea Domnului, Pastele. Motivul pentru care are loc aceasta schimbare este acela ca "ziua de cinstire a Sfantului Gheorghe coincide cu Sfanta si Marea Sambata, iar Tipicul prevede ca sarbatorirea sfintilor mari care cad in Vinerea Mare sau Sambata Mare sa fie transferata a doua zi de Pasti", ... citeste toata stirea