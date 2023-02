Depune ONLINE la APIA Cererea de Plata, in perioada 1 Martie - 15 Mai 2023

Fermierii vor putea depune Cererea de Plata, in perioada 1 martie - 15 mai, fara a se prezenta la Centrele APIA, doar prin accesarea aplicatiei IPA-Online din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil in aplicatie).Incepand cu aceasta Campanie, fermierii vor putea beneficia de sprijin financiar prin interventii/masuri aferente sectoarelor vegetal si zootehnic, in conformitate cu Planul Strategic PAC 2023-2027, respectiv PNDR 2014-2020, sprijin finantat de Fondul ... citeste toata stirea