Deputat Dumitru Coarna: Un membru cu functie importanta in PSD Calarasi vrea destabilizarea organizatiei

Deputatul Dumitru Coarna a declarat in finalul conferintei de presa de ieri ca in organizatia judeteana a PSD Calarasi exista un "ratacit", care incearca pe mai multe cai sa il inlature de la conducere pe Vasile Iliuta. Desi nu a dorit sa dea nume, deocamdata, se pare ca cel la care face referire este deputatul Constantin Birca."Sa stiti ca avem si noi un ratacit in PSD Calarasi, n-o sa-i spun numele acum, care practic lucreaza la destabilizarea acestei organizatii, in sensul de a fi schimbat ... citeste toata stirea