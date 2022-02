Deputat Emil Dumitru: Agresiunea lui George Simion, un act de huliganism de cea mai joasa speta

Deputatul liberal calarasean, Emil Dumitru, a luat pozitie vizavi de actul reprobabil al presedintelui AUR, deputatul George Simion, la adresa ministrului Virgil Popescu, in timp ce acesta sustinea o alocutiune la pupitrul Camerei Deputatilor. Dumitru a catalogat interventia lui Simion ca un "act de huliganism de cea mai joasa speta.""Sa bruschezi si sa intimidezi un ministru, in plenul Camerei Deputatilor, este o golanie de ultima speta care nu face cinste celui care a fost trimis in ... citeste toata stirea