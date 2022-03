Deseuri depozitate ilegal in tot judetul Calarasi. Toate comunele au fost amendate de Garda de Mediu

Toate cele 55 de primarii din Calarasi au fost amendate, in ultimele luni, de comisarii de mediu pentru depozitarea necontrolata de deseuri. Miercuri, 23 martie, autoritatile au avut o intalnire pentru a incerca sa gaseasca solutii. "In Calarasi, problema depozitarilor necontrolate de deseuri a devenit extrem de grava, iar situatia nu mai poate continua in acest fel", afirma seful Garzii de Mediu Calarasi, Marian Borondel.Conform institutiei, in ultimele luni, au fost amendate toate cele 55 de ... citeste toata stirea