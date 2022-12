Despre ce se mai fac sondaje in Romania: Tu pui mazare in salata boeuf?

Sase din zece romani pun mazare in salata boeuf si 70% prefera salata boeuf cu pui in loc de vita. Aceste date au rezultat in urma unui sondaj de opinie realizat in perioada 15 noiembrie - 10 decembrie 2022 pe un esantion de 2874 de persoane care au accesat site-ul TeMananc.ro.Sondajul TeMananc.ro arata ca 71% dintre romani mananca salata boeuf atat de Paste si de Craciun, cat si de Revelion. 9% mananca de Craciun dar si de Revelion, 8% doar de Revelion, 6% doar de Craciun si 4% la masa de ... citeste toata stirea