Dezinteres masiv pentru vaccinare in Calarasi. Cate persoane au fost imunizate intr-o zi

Vaccinarea in judetul Calarasi inregistreaza in dezinteres masiv. Tot mai putini oameni merg sa se imunizeze impotriva COVID-19. In ultimele 24 de ore, doar 298 de persoane au primit doza de ser. Conform Institutiei Prefectului, din cele 298 de doze de vaccin administrate, 73 au fost doza 1, 82-doza 2 si 143- doza 3. Numarul total de doze de vaccin administrate (incepand cu data de 31 decembrie 2020, prima administrare) la nivel judetean -este 197.396, din care: doza 1 - 101.336, doza 2 - 72. ... citeste toata stirea