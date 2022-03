Din 4 aprilie incepe distribuirea pachetelor cu ajutoare alimentare pentru persoanele defavorizate

Incepand cu data de 4 aprilie a.c., in zilele de luni-joi, intre orele 08.30 - 15.00 si vineri intre orele 08,30-14.00, Primaria Municipiului Calarasi, prin Directia de Asistenta Sociala, va distribui, la sediul Cantinei de Ajutor Social, din strada Prel. Dobrogei, nr. 65, pachete cu ajutoare alimentare pentru persoanele defavorizate, conform OUG nr. 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate - POAD, in ... citeste toata stirea