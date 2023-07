La data de 4 iulie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi au depus in penitenciar 2 persoane condamnate la inchisoare.Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, Biroului de Investigatii Criminale Oltenita, avand sprijinul lutatorilor din cadrul Serviciului Actiuni Speciale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea, emis de instanta, pe numele unui tanar, de 22 de ani, din municipiul Oltenita, condamnat la 1 an de ... citeste toata stirea