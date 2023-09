DONAU STAR SHIPPING SRL titular al proiectului "EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN BAZA ART.28 DIN LEGEA NR.85/2003- LEGEA MINELOR, PERIMETRU DUNARE KM 383000 - 383950" anunta publicul interesat asupra luarii Deciziei Etapei de Incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi, (in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul "EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN BAZA ART.28 DIN LEGEA NR.85/2003- LEGEA MINELOR, PERIMETRU DUNARE KM 383000 -383950" propus a fi ... citeste toata stirea