One Man Show - Doru Octavian Dumitru revine la Calarasi cu "Buricul Pamantului 2". Spectacolul va avea loc sambata, 28 octombrie, ora 19:00, in Sala Barbu Stirbei din municipiu.Avem deosebita placere de a va invita la destindere si terapie de grup prin ras."Cred cu tot sufletul, si bazat pe toata experienta mea profesionala de pana acum, in puterea vindecatoare a comediei. Cred ca abilitatea de a rade inteligent ramane cea mai dinamica forma de terapie pentru ... citeste toata stirea