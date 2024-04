Dragalina | Dan Dumitru: Acesta e primul meu obiectiv in cazul in care cetatenii vor decide ca eu sa fiu viitorul primar

PSD Calarasi a stabilit candidatul pentru functia de primar al comunei Dragalina. Dan Eduard Dumitru, fost viceprimar in mandatele 2012-2020, si-a prezentat joi, in cadrul unei conferinte de presa, principalele obiective pentru mandatul 2024-2028 in cazul in care va primi, pe 9 iunie, si sustinerea cetatenilor.Asfaltarea strazilor, sprijinirea persoanelor cu dizabilitati si a insotitorilor acestora, dezvoltarea retelei de canalizare precum si prioritizarea proiectelor cu finantare europeana ... citește toată știrea