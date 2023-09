Drumul Expres Galati-Braila-Slobozia-Calarasi (Chiciu) se afla in acest moment in etapa Studiului de Fezabilitate. Drumul TransRegio este realizat de asocierea celor 4 judete in parteneriat cu Ministerului Transporturilor.Contractul intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic pentru zona de sud si est si proiectantul East Water Drillings SRL a fost semnat pe 27 ianuarie 2023 pentru 18 milioane lei si o durata de 8 luni.Prima varianta ... citeste toata stirea