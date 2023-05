Societatea Drumuri si Poduri S.A cu sediul in Calarasi, Prelungirea Independentei, nr. 5A, judetul Calarasi recruteaza in vederea angajarii personal pentru urmatoarele posturi vacante:1. Electrician auto - studii cu specializare in domeniu, permis categoria B;Dosarul de inscriere va contine:-Curriculum Vitae;-Copia actului de identitate;-Copie certificat de casatorie (daca este cazul);-Copia diplomei de licenta/diplomei de bacalaureat/ certificat ... citeste toata stirea