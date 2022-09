DSP Calarasi a primit 21.450 de doze vaccin antigripal Influvac Tetra

Gripa este o boala infectioasa acuta cu un potential epidemic crescut. Controlul bolii poate fi realizat cel mai bine de imunoprofilaxia cu vaccinuri gripale (redefinite in fiecare an pentru a reflecta modificarile de antigenitate ale tulpinilor circulante de virus).Directiei de Sanatate Publica a judetului Calarasi i s-a repartizat o prima transa de vaccin antigripal, respectiv 21.450 de doze vaccin antigripal Influvac Tetra si la acest moment are loc distributia vaccinului catre medicii de ... citeste toata stirea