Dumitru Calin este noul consilier judetean PSD dupa ce astazi in plenul sedintei ordinare a depus juramantul de credinta. Validarea sa in functie survine dupa Incheierea Tribunalului Calarasi din data de 16 martie 2022, pronuntata in Dosarul nr. 211 / 116 / 2022Calin il inlocuieste pe Eugen Ilie care a demisionat la inceputul lunii februarie imediat dupa ce a fost numit in functia de ... citeste toata stirea