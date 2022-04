Ecoaqua | Proiect pilot pentru eliminarea coeficientului de repartitie

Conducerea Ecoaqua Calarasi implementeaza un proiect pilot in vederea eliminarii coeficientului de repartitie. Acesta presupune instalarea de contoare cu telecitire in apartamente.Directorul general Ecoaqua - Eduard Grama, alaturi de directorul sucursalei Calarasi - Ionut Savu-Radu si de ing. Valentin Stoian, a anuntat ca, la nivelul municipiului Calarasi, va fi implementat un proiect pilot, acesta constand in montarea contoarelor cu telecitire, in zece scari de bloc din municipiul Calarasi, ... citeste toata stirea