Eduard Grama: Am doua mari provocari - POIM si nemultumirile oamenilor

In urma cu aproximativ doua saptamani, Consiliul de Administratie al Ecoaqua a decis numirea lui Eduard Grama in functia de director general al Operatorului Regional de apa si canal. Acesta va avea ca principal obiectiv implementarea proiectului POIM (Program Operational Infrastructura Mare).Presedintele Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta, cel care l-a propus pe Eduard Grama pentru aceasta functie a declarat ca are incredere ca acesta va duce la bun sfarsit proiectul POIM."In urma ... citeste toata stirea