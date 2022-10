ELAGRO GOSTILELE SRL | Solicitare aviz extindere capacitate ferma

In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ELAGRO GOSTILELE SRL, cu sediul in sat Gostilele, str. Leandrului nr. 34, oras Fundulea, jud. Calarasi, tel. 0722694300, intentioneaza sa solicite de la A.N. "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita, SGA Calarasi, aviz de gospodarire a apelor/aviz de amplasament, pentru realizarea lucrarilor "EXTINDERE CAPACITATE FERMA ZOOTEHNICA", amplasata in intravilanul satului ... citeste toata stirea