Eurodeputatul Victor Negrescu, pregatit sa apere la Curtea de Justitie a UE dreptul romanilor de a face parte din spatiul Schengen, daca nu va fi adoptata o decizie privind aderarea in acest an

In cadrul unui discurs ferm sustinut in plenul Parlamentului European, europarlamentarul Victor Negrescu s-a declarat pregatit sa apere dreptul romanilor de a face parte din spatiul Schengen, la Curtea de Justitie a UE, solicitand in acest sens sprijinul celorlalti eurodeputati, in cazul in care o decizie privind aderarea nu va fi adoptata in acest an.Acesta a subliniat ca toate guvernele social-democrate europene sustin aderarea Romaniei la spatiul Schengen si le-a solicitat liderilor ... citeste toata stirea