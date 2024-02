Desi valoarea productiei europene de cereale a scazut cu 30% intr-un singur an, iar fermierii protesteaza in jumatate din statele membre sub greutatea legislatiei Green Deal si a crizelor suprapuse, Comisia Europeana se preface ca vine in sprijinul agriculturii.Cel mai recent exemplu de asa-zisa solutie e o derogare propusa de executivul european de la conditionalitatea de mediu din Politica Agricola Comuna, prin care se cere ca 4% din terenul arabil sa ramana nelucrat, in scopul pastrarii ... citeste toata stirea