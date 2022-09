Europarlamentarul Victor Negrescu: In 2 ani, 1,5 milioane de lucratori din Romania vor beneficia de salariul minim european

Europarlamentarul Victor Negrescu a avut o interventie in cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European pentru a sustine necesitatea implementarii cu celeritate a salariului minim european."Avem nevoie de un salariu minim european. Un salariu decent pentru cetatenii europeni care sa le permita acestora sa aiba un nivel de trai adecvat. Avem nevoie de o reglementare comuna in plan european si stim ca nu a fost simplu sa obtinem acest lucru.Din pacate, au existat guverne, de dreapta in ... citeste toata stirea