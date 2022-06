Europarlamentarul Victor Negrescu: Partidul Social Democrat va realiza o consultare nationala privind schimbarea tratatelor europene

In discursul avut astazi in plenul legislativului european de la Strasbourg, europarlamentarul Victor Negrescu a sustinut nevoia unei discutii privind schimbarea tratatelor europene, insa doar in conditiile in care acestea sunt in interesul Romaniei si vor conduce la o actiune mai consistenta pe zona sociala, in asa fel incat fiecare cetatean european sa fie respectat.Reprezentantul Romaniei in Parlamentul European a mentionat faptul ca, spre deosebire de celelalte formatiuni politice din ... citeste toata stirea