Evaluare Nationala 2022 Calarasi. 2.500 de elevi sustin proba la Matematica

Examenul de Evaluare Nationala 2022 continua joi, 16 iunie, cu proba la Matematica. In judetul Calarasi, aproximativ 2.500 de elevi s-au inscris la examen. Rezultatele de la Evaluare Nationala vor fi afisate la 23 iunie. In functie de rezultatele obtinute, ei vor putea sa se inscrie la liceu. Media de admitere la liceu se calculeaza adunand media generala la evaluarea nationala (care are o pondere de 80%) si media generala de absolvire a claselor V-VIII (care are o pondere de 20%). Calculul ... citeste toata stirea