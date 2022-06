Evaluare Nationala 2022 Calarasi. Aproximativ 2.500 de elevi participa la examen

Aproximativ 2.500 de absolventi ai clasei a VIII-a vor sustine Evaluarea Nationala 2022 in judetul Calarasi. Marti, 14 iunie, elevii vor da proba scrisa la Limba si Literatura Romana. Elevii care sustin anul acesta examenul de Evaluare Nationala 2022 urmeaza sa dea doua teste scrise.Prima proba este la Limba si Literatura Romana, programata pe 14 iunie 2022. A doua proba este la matematica, programata dupa doua zile, joi, 16 iunie. In cazul elevilor care studiaza la o scoala cu predare in alta ... citeste toata stirea