Exercitiu in caz de accident tehnologic, desfasurat intr-un centru comercial

Un exercitiul tactic de cooperare pe timp de noapte cu 29 de autospeciale si aproximativ 100 de persoane implicate s-a desfasurat in seara zilei de joi, 24 martie, in parcarea unui centru comercial din Calarasi. Joi, in intervalul orar 21.00 - 23.45, pe platforma unui complex comercial, ISU Calarasi a desfasurat un amplu exercitiu tactic de cooperare in cazul producerii unui accident tehnologic, fiind simulate mai multe interventii de salvare a persoanelor si acordarea de prim ajutor, salvari ... citeste toata stirea