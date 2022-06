Expozitia "RomanIA imbraca IA" se deschide la Muzeul Dunarii de Jos pe 24 iunie

Odata cu sarbatoarea de Sanziene sau Dragaica, asa cum e cunoscuta in calendarul popular, vineri, 24 iunie, la ora 11.00, va fi vernisata la Muzeul Dunarii de Jos expozitia "RomanIA imbraca IA". "Am scos din lazile de zestre cele mai frumoase ii. Toate sunt lucrate cu maiestrie, distingandu-se prin rafinamentul pe care il confera panza alba de bumbac, de in sau de borangic din care au fost confectionate, dar si datorita tehnicilor de coasere si de ornamentare transmise de la o generatie la alta. ... citeste toata stirea