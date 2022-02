Expozitia "Seismograf 77", vernisata pe 12 februarie la Muzeul Municipal Calarasi

Muzeul Ororilor Comunismului in Romania impreuna cu Muzeul Municipal Calarasi organizeaza sambata, 12 februarie, vernisajul expozitiei SEISMOGRAF '77 - Represiune si detentie politica 1977-1989. Expozitia va fi deschisa publicului in intervalul orar al muzeului, 9.00 - 17.00, in perioada 12 februarie - 30 aprilie. Pentru acces se vor respecta normele legale in vigoare, au anuntat organizatorii. Expozitia se refera la perioada ceausista dintre 1977 si 1989, caracterizata prin lipsuri si ... citeste toata stirea