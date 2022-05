Expozitie zootehnica, in premiera, la cel mai mare targ agricol din Romania

Bovine pentru carne si lapte, ovine si caprine vor putea fi vazute, in premiera, la cel mai mare targ agricol din Romania, care incepe pe 2 iunie la Fundulea, in judetul Calarasi. Zootehnica Show, genetica de top din ferme romanesti, vine in premiera la AgriPlanta. In acest an, targul, care se intinde pe 36 de hectare, va fi organizat in perioada 2-5 iunie. AgriPlanta-RomAgroTec expozitie in camp, loturi demonstrative si demonstratii cu masini agricole, este organizata din anul 2011 in judetul ... citeste toata stirea