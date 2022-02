Facturi uriase la utilitati pentru scolile din Calarasi. La cat se ridica suma

Facturile uriase la gaze si energie pun in dificultate autoritatile locale. Peste 860.000 de lei are de achitat Primaria Calarasi pentru cele 21 de unitati de invatamant care functioneaza pe raza municipiului. ''Facturile la gaze si energie electrica pe luna ianuarie aproape ca au explodat. De aceea, i-am rugat pe directorii unitatilor scolare din municipiul nostru sa limiteze, in aceasta perioada, pe cat posibil cheltuielile aferente', a spus Marius Dulce, primarul Calarasiului. La sfarsitul ... citeste toata stirea