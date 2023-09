Ministerul Educatiei a pus in consultare publica Metodologia de organizare a Programului national "Scoala altfel". pentru anul scolar 2023-2024.Printre principalele modificari propuse se regasesc urmatoarele:In situatia in care, pe intreaga perioada a programului sau doar in anumite zile, din motive obiective, nu se pot organiza activitati conform orarului stabilit pentru programul ... citeste toata stirea