La data de 23 august a.c., in jurul orei 10:50, politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Dragalina au fost sesizati, prin 112, de catre o femeie de 37 de ani, cu privire la faptul ca a fost agresata si amenintata de fostul concubin.Din primele cercetari, reiese faptul ca, la data de 21 august a.c., in timp ce femeia se afla la domiciliul comun, din comuna Perisoru, judetul Calarasi, pe fondul unui conflict spontan ar fi fost lovita cu pumnii si palmele in zona capului de catre fostul ... citeste toata stirea