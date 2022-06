Fermierii din Baragan se tem de ce-i mai rau: recolte mici si costuri cu 50% mai mari

Fermierii avertizeaza ca va fi un an dificil pentru culturile de toamna, iar recoltele vor fi mult diminuate. Cele mai afectate din cauza lipsei precipitatiilor sunt culturile de grau, orz si rapita. Aceasta nu este insa singura problema pe care o au agricultorii. Costin Telehuz, secretat de stat in Ministerul Agriculturii, si fermier in Baragan, in localitatea ialomiteana Marculesti, spune ca mai grav va fi in 2023 cand se estimeaza o crestere cu 50% a costurilor pentru infiintarea culturilor. ... citeste toata stirea