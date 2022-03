Festivalul national "Flori de mai" se reia dupa doi ani de pandemie. Ce vedete sustin recitaluri

Dupa doi ani de intrerupere din cauza pandemiei , Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi organizeaza "Flori de mai", festival-concurs national de interpretare a muzicii usoare romanesti. Evenimentul are loc in perioada 13-15 mai 2022. Concursul se adreseaza romanilor de pretutindeni, cu varsta cuprinsa intre 7 si 25 de ani, promovand ideea de competitie si de respect fata de valorile autentice ale muzicii usoare romanesti, prin obligativitatea fiecarui concurent de a interpreta in ... citeste toata stirea