Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a transmis Comisiei Europene declaratia de cheltuieli pentru decontarea fondurilor europene in valoare de 202,8 milioane de euro (202.820.673,66 Euro).Aceasta suma reprezinta contravaloarea platilor acordate din bugetul national in primul trimestru al anului 2023 catre fermieri, procesatori, antreprenori si autoritati publice care au realizat investitii in agricultura si dezvoltare rurala, dar si pentru masurile de mediu si clima. ... citeste toata stirea