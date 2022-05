Forum Economic la Calarasi pentru promovarea turismului si a mediului de afaceri

Primaria Municipiului Calarasi a organizat in colaborare cu Avangarde Group, un Forum Economic, in cadrul Programului Romanian Investment Zoom (RIZ). Intalnirea a urmarit promovarea potentialului turistic al Calarasiului, dar si crearea unor legaturi de afaceri cu strainatatea. "In principal, doua au fost obiectivele pe care le-am avut in vedere atunci cand impreuna cu colegii mei am initiat acest demers. Primul vizeaza promovarea potentialului economic al municipiului Calarasi si al doilea, ... citeste toata stirea