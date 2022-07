Fostul sef al IPJ Calarasi, trimis in judecata de DNA. Ce acuzatii i se aduc politistului

Fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Calarasi a fost trimis in judecata pentru luare de mita si trafic de influenta. Marian Iorga este acuzat de mai multe fapte penale comise in perioada 2017-2018. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au anuntat primiterea in judecata a politistului, sub acuzatiile de luare de mita si trafic de influenta, in forma continuata. Acesta este suspectat ca ar fi primit un ceas de lux de la un om de afaceri, pentru a-l ajuta sa ... citeste toata stirea