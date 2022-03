Furtuna din paharul cu apa!

Proiectul de hotarare privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 60 de milioane de lei, supus adoptarii in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local din 16 martie, a provocat foarte multa ingrijorare in randul liberalilor calaraseni. A fost, de fapt, o furtuna intr-un pahar cu apa!Apostolii corectitudinii si, desigur, ai lucrului bine facut au infierat initiativa primarului Marius Dulce, acuzat online si offline ca ingroapa, in ... citeste toata stirea