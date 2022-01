Gara Ciulnita, un pericol public. Imobilul, incadrat in clasa I de risc seismic, risca sa se prabuseasca

Gara Ciulnita, unul dintre cele mai importante noduri feroviare de pe magistrala Bucuresti-Constanta, care va fi demolata pentru ca reabilitarea nu este posibila, abia mai sta in picioare. Aceasta este concluzia specialistilor care au realizat expertiza tehnica a cladirii. Gara, construita in anii 1923-1924, fara fundatie din fier, va fi demolata, iar in loc va aparea o gara identica. Conform expertizei tehnice, recomandarea specialistilor este de a se desfiinta actuala cladire si de a se ... citeste toata stirea