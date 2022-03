Garda de Mediu, cu ochii pe comuna Sarulesti, zona cu risc major pentru arderi ilegale de deseuri

Garda de Mediu Calarasi supravegheaza permanent zonele de risc in privinta incendierilor de vegetatie si de deseuri. Duminica, 27 martie, autoritatile au facut verificari in comuna Sarulesti. In weekend, autoritatile de control s-au aflat in comuna Sarulesti, una dintre cele mai periculoase zone in ceea ce priveste arderile ilegale."Verificam permanent zonele de risc in privinta incendierilor de deseuri si de vegetatie, atat in timpul saptamanii, cat si in zilele de weekend, pentru a anula ... citeste toata stirea