In cadrul sedintei de Consiliului Local din 21 aprilie a.c., in care s-a dezbatut proiectul de rectificare bugetara, a fost aprobata suma de 50.000 de lei (10.000 euro) pentru achizitia unei antilope Eland de catre Grazdina ZOO Calarasi.In alta ordine de idei, pretul biletelor pentru vizitarea Gradinei Zoologice din Calarasi se vor dubla, de la 5 lei in prezent pentru un adult la 10 lei si de la 3 lei pentru copiii peste 5 ani de la 3 lei la 5 lei. Cel putin asa se doreste printr-un proiect de ... citeste toata stirea