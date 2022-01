Gradul de ocupare al paturilor la ATI a ajuns la 22,94% in Calarasi

Gradul de ocupare al paturilor destinate pacientilor confirmati Covid -19, in judetul Calarasi, este de 22,94%. In functie de acest coeficient se decide functionarea scolilor. Institutia Prefectului informeaza ca astazi, 25 ianuarie, gradul de ocupare al paturilor destinate pacientilor confirmati cu Covid-19, in judetul Calarasi este de 22,94%.Va reamintim ca ziua de joi a fiecarei saptamani este ziua de referinta pentru noul indicator care este luat in calcul pentru functionarea scolilor cu ... citeste toata stirea