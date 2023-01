Guvernul vrea sa reia lucrarile la Canalul Dunare Bucuresti in 2024. Judetul Calarasi va beneficia enorm

La finalul anului trecut, in noiembrie, a fost desemnat castigatorul contractului pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate privind continuarea lucrarilor pe Canalul Dunare Bucuresti. Anul acesta va fi semnat contractul.Inceput in 1986, canalul Bucuresti - Dunare - Marea Neagra a fost realizat in proportie de 80%. Dupa mai multe serii de promisiuni de reincepere a lucrarilor, ba ale primarilor din Bucuresti, ba ale guvernantilor, acum, in sfarsit, autoritatile au aprobat refacerea studiului ... citeste toata stirea